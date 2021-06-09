Сочинский стрелок: из-за чего житель Адлера убил двух человек

В Сочи два судебных пристава погибли из-за сарая. Владелец строения открыл огонь по нежданным гостям из охотничьего ружья. Одноэтажное здание по решению суда подлежало сносу. Но его владелец Вартан Кочиян до последнего старался защитить свою собственность. Ранее сообщалось, что в этом доме проживали сам мужчина и его семья. Однако очевидцы подтвердили NEWS.ru, что строение уже долгие годы нежилое. Подробности шокирующей борьбы за место под солнцем — в нашем репортаже.