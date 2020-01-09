https://static.news.ru/photo/c33289f0-332f-11ea-9422-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Главное военное следственное управление СКР сообщило, что возбуждено дело по факту неуставных отношений в военной части Забайкалья, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев.

Дело заведено в отношении рядового Рустема Мухатова. Сдедователи также изучают все версии причин поступка Шамсутдинова, как связанные с неуставными отношениями в части, так и несвязанные. Рядовой пройдёт судебно-психиатрическую экспертизы, кроме того, будут изучены вопросы морального-психологического климата в данной войсковой части, передают «Ведомости».

Как писал NEWS.ru ранее, адвокат обвиняемого бывшего рядового Шамсутдинова Равиль Тугушев сообщил, что его подзащитного в данный момент этапируют из Забайкалья в Москву. По приезде его разместят в СИЗО при институте Сербского, где до сегодняшнего дня находился также санкт-петербургский историк Олег Соколов, убивший свою любовницу и аспирантку. Там Рамиль будет проходить ряд психиатрических экспертиз. Адвокат также напомнил, что Шамсутдинов является не только обвиняемым, но и проходит потерпевшим по делу о дедовщине, следствие по которому уже закончено.