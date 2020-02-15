https://static.news.ru/photo/5d24117c-5032-11ea-8040-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи назвали личную неприязнь вероятным мотивом стрелка, который вечером 15 февраля убил двух супругов и ранил их сына-подростка возле центрального рынка Калининграда.

По версии регионального управления СК, около 19.00 мужчина несколько раз выстрелил в прохожих из охотничьего карабина. Мужчина и женщина погибли на месте, госпитализирован 13-летний подросток. Стрелок пытался покончить с собой, получил тяжёлые увечья и умер в больнице.

Как сообщают местные СМИ, стрелок - мужчина по имени Фазиль в возрасте около 55-60 лет, а погибшая женщина была беременна.

NEWS.ru писал, что возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве. Среди изначальных версий преступления СК рассматривал борьбу за место на рынке, где предположительно работали погибшие.