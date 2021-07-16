Расчленённое тело женщины нашли на лестничной площадке в Томске

В подъезде посёлка Зональная Станция Томского района обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Одни части расчленённого тела были на лестничной площадке жилого дома, другие — в мусорном баке рядом с домом, сообщает региональный СК.
Подозреваемый — 63-летний мужчина. В настоящий момент он
Другую версию приводит Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на «Сибдепо»: сосед убил женщину из-за шума. Ночью из её квартиры
Ранее сообщалось, что на Алтае бывший заключённый убил полицейского, после чего сжёг его машину. Тело было обнаружено на полевой дороге под Барнаулом.