Расчленённое тело женщины нашли на лестничной площадке в Томске

В подъезде посёлка Зональная Станция Томского района обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Одни части расчленённого тела были на лестничной площадке жилого дома, другие — в мусорном баке рядом с домом, сообщает региональный СК.

Подозреваемый — 63-летний мужчина. В настоящий момент он задержан и уже дал признательные показания. Ведомство подробности не раскрывает, однако на данный момент есть несколько версий: Telegram-канал LIFE SHOT выяснил, что 43-летняя погибшая пару дней назад выпивала алкоголь с двумя мужчинами, которые пригласили её домой. Один из них захотел вступить с ней в интимную связь, но она отказала. Тогда он ударил её кулаком, после чего изрезал ножом.

Другую версию приводит Telegram-канал «Подъём» со ссылкой на «Сибдепо»: сосед убил женщину из-за шума. Ночью из её квартиры доносился шум, который сильно раздражал мужчину.

Ранее сообщалось, что на Алтае бывший заключённый убил полицейского, после чего сжёг его машину. Тело было обнаружено на полевой дороге под Барнаулом.