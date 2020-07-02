Против экс-главы Клинского района Подмосковья возбудили новое дело

https://static.news.ru/photo/87c8e20e-bc4d-11ea-9044-fa163e074e61_660.jpg Александр Постригань Фото: klincity.ru

СКР возбудил ещё одно уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Клинского района Московской области Александра Постриганя. Он и семеро его сообщников подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нём (ч. 1,2,3 ст. 210 УК РФ).

По версии следствия, в период с августа 2003 года по июнь 2018-го участники сообщества совершили 16 тяжких преступлений в виде присвоения чужого имущества, легализации имущества, добытого преступным путём, и мошенничества.

Ущерб от присвоения и мошенничества составил не менее 70 млн рублей, а общая стоимость легализованного имущества — не менее 65,9 млн рублей.

В ведомстве отметили , что следствием приняты обеспечительные меры, направленные на возмещение причинённого государству материального ущерба. Наложены аресты на сотни объектов недвижимости и принято решение об обращении имущества Постриганя и аффилированных к нему лиц в доход РФ. Его стоимость составляет 10 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Постригань обвиняется в превышении должностных полномочий и взяточничестве. Экс-чиновник незаконно присвоил более 400 объектов кадастровой стоимостью 935,7 млн рублей. Среди них — квартиры, участки, база отдыха, а также четыре иномарки стоимостью 9,4 млн рублей.