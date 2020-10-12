Приезжий попытался ограбить московский банк с помощью записки

https://static.news.ru/photo/6371a966-0c72-11eb-ac2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы мужчина попытался совершить ограбление банка, избрав для этого необычный способ. Он надеялся осуществить задуманное при помощи записки.

Как сообщает пресс-служба МВД, утром 12 октября неизвестный пришёл в отделение одного из банков и, взяв талон на обслуживание, подошёл к кассе. Он передал сотруднице записку, в которое содержалось требование отдать ему деньги, в противном случае он угрожал взорвать банк. Кассир не пошла у него на поводу и сообщила об инциденте управляющему. Поняв, что его замысел успехом не увенчается, злоумышленник покинул помещение.

Тем не менее по горячим следам он был задержан. Сотрудница банка обратилась с заявлением в полицию, и в результате оперативно-разыскных мероприятий мужчину удалось обнаружить и задержать на Самаркандском бульваре.

Отмечается, что совершить преступление пытался 33-летний приезжий. Он предполагал таким образом улучшить свое материальное положение. Однако его действия оказались блефом: взрывного устройства он при себе не имел. Несмотря на это, его поступок классифицирован в соответствии со статьей 162 УК РФ «Разбой». Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге скончался вор в законе Роланд Чикваидзе, известный также как Роланд Кутаисский. Как писал NEWS.ru, Чикваидзе был соратником криминального авторитета Серго Кутателадзе (Байко), с которым позднее имел конфликт и в которого стрелял в 1999 году. Кроме того, Чикваидзе был известен конфликтом с кланом Деда Хасана.