Приезжий попытался ограбить московский банк с помощью записки

На юго-востоке Москвы мужчина попытался совершить ограбление банка, избрав для этого необычный способ. Он надеялся осуществить задуманное при помощи записки.
Как
Тем не менее по горячим следам он был задержан. Сотрудница банка обратилась с заявлением в полицию, и в результате оперативно-разыскных мероприятий мужчину удалось обнаружить и задержать на Самаркандском бульваре.
Отмечается, что совершить преступление пытался 33-летний приезжий. Он предполагал таким образом улучшить свое материальное положение. Однако его действия оказались блефом: взрывного устройства он при себе не имел. Несмотря на это, его поступок классифицирован в соответствии со статьей 162 УК РФ «Разбой». Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге скончался вор в законе Роланд Чикваидзе, известный также как Роланд Кутаисский. Как писал NEWS.ru, Чикваидзе был соратником криминального авторитета Серго Кутателадзе (Байко), с которым позднее имел конфликт и в которого стрелял в 1999 году. Кроме того, Чикваидзе был известен конфликтом с кланом Деда Хасана.
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