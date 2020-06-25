Польша выдала России обвиняемого в заказном убийстве

https://static.news.ru/photo/fe773bc4-b6e6-11ea-94fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из Польши в Россию был экстрадирован участник криминальных разборок 90-х годов Вячеслав Исминдиров, которого обвиняют в убийстве красноярского бандита Анатолия Артюшкова (Артюшок).

По версии следствия, в 1997 году Артюшков боролся за сферы влияния в криминальном мире с Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка), а также другими преступными авторитетами Красноярска. Струганов принял решение убить Артюшкова и нанял для этого Исминдирова и Александра Живицу.

Преступление было совершено 21 мая 1997 года на одной из автостоянок Красноярска. Исминдиров расстрелял Артюшкова, а затем пустился в бега.

Подозреваемого в убийстве задержали в Польше в январе 2018 года. В мае 2020 года польские силовики приняли решение передать Исминдирова в Россию.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации Вячеслав Исминдиров был принят на территорию Российской Федерации и помещён в карантин с соблюдением всех мер безопасности и прав обвиняемого, — рассказал журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

По данным СМИ, Живица получил в 2015 году 12 лет колонии за убийство преступных авторитетов и бизнесменов. Струганов был осуждён в этом же году на девять лет колонии строгого режима. Показания на него дали его бывшие сообщники.

NEWS.ru писал, что в одном из московских кафе задержали около 30 криминальных лидеров. У некоторых из них при себе было оружие. В результате спецоперации один человек получил огнестрельное ранение.