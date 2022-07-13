В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве жены у детской площадки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве жены на парковке возле детской площадки 35-летнего мужчину, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Новосибирской области. По данным следствия, у пары произошел конфликт, в ходе которого мужчина минимум пять раз ударил супругу ножом в область груди и живота, после чего скрылся. От ранений женщина скончалась в больнице.

Избрана мера пресечения обвиняемому в убийстве на ул. Т. Снежиной постановлением Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 13.07.2022 в отношении Черникова Р.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 11.09.2022, — отметили в Октябрьском районном суде.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Убийство».

В июне Чкаловский районный суд Екатеринбурга освободил Дмитрия Лошагина, виновного в убийстве своей жены Юлии Прокопьевой, условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания на срок 1 год 6 месяцев 16 дней. Ведомство и администрация исправительного учреждения выступали против такого решения, поскольку преступник не признал вину и не принес извинения семье погибшей.

Как писал NEWS.ru, жертв домашнего насилия в России может быть примерно в 20 раз больше, чем указано в официальных данных МВД. К такому выводу в феврале 2021 года пришёл Консорциум женских неправительственных объединений. Правозащитники считают, что на ситуацию мог бы повлиять закон о профилактике семейно-бытового насилия, но он всё ещё не принят.