Педофил заставил девочку-подростка вырезать своё имя на груди

В Великобритании молодой мужчина-педофил заставил девочку вырезать своё имя на груди. Известно, что британец занимался секс-шантажом девочек-подростков со всего мира. Об этом сообщает Mirror.

В полиции рассказали о 70 случаях домогательства со стороны 22-летнего Эллиота Никлина. Его также обвиняют в хранении порнографических материалов с участием детей. Он признался в совершении 27 правонарушений. Правоохранительные органы также установили, что он распространял фотографии своих жертв в Сети.

На электронных устройствах педофила были обнаружены 1500 изображений и видео, которые были получены «посредством угроз или принуждения».

Ранее американский адъюнкт-профессор кафедры социологии и уголовного права Университета Олд Доминион в Норфолке, штат Вирджиния, Эллин Уокер призвал легализовать педофилию. Мужчина-трансгендер также призвал классифицировать педофилию как одну из форм сексуального влечения. Статья Уокера появилась на странице фонда Prostasia.

В качестве аргумента сотрудник Университета Олд Доминион заявил, что есть разница между влечением и преступлением. Он также заявил, что общество недостаточно интересуется правами тех, кто испытывает сексуальное влечение к детям.