Американский адъюнкт-профессор кафедры социологии и уголовного права Университета Олд Доминион в Норфолке штат Вирджиния Эллин Уокер призвала легализовать педофилию. Мужчина-трансгендер также призвала классифицировать педофилию как одну из форм сексуального влечения. Статья Уокер появилась на странице фонда Prostasia.

В качестве аргумента сотрудник Университета Олд Доминион заявил , что есть разница между влечением и преступлением. Он также заявил, что общество недостаточно интересуется правами тех, кто испытывает сексуальное влечение к детям.

Некто Эллин Уокер, трансгендер, экс-женщина, ставшая «мужчиной», призывает легализовать педофилию и считать её лишь одной из форм сексуального влечения. Логическое развитие трансгендерного тренда и всего американского либерал-прогрессизма, — прокомментировал призыв Уокера российский сенатор Алексей Пушков.

Многие западные пользователи Twitter также осудили эти призывы, так как подобные дискуссии оправдывают педофилов в глазах общественности.

Ранее Пушков назвал обвинения бывшего президента США Барака Обамы в адрес Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в том, что они не приехали климатическую конференцию COP 26 в шотландском Глазго, демагогией.