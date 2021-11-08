Обама раскритиковал Путина, в ответ его попросили «помолчать»

Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина раскритиковал бывший президент США Барак Обама за то, что они не приехали климатическую конференцию COP 26 в шотландском Глазго. По мнению политика, Россия и Китай не прилагают достаточных усилий для решения климатических проблем. Об этом сообщает URA.RU.

Особенно обескураживает то, что лидеры двух стран, которые являются самыми крупными источниками выбросов, России и Китая, отказываются даже присутствовать на заседаниях, а планы их стран показывают, как кажется, отсутствие срочности, — сказал Обама.

Сенатор Алексей Пушков назвал подобные заявления «беспардонной демагогией».

Обаме лучше бы помолчать: в первой четвёрке стран, лидирующих по объёму вредных выбросов в атмосферу, на первом месте сами США. И он сам несёт ответственность за такое положение дел, — написал в своём Telegram-канале Алексей Пушков.

Известно, что президент США Джо Байден, который назвал борьбу с изменением климата главной задачей на ближайшее десятилетие, заснул во время конференции в Глазго.

Ранее читатели The Times заявили, что экологический саммит в Глазго продемонстрировал лицемерное отношение Запада к проблемам. По их словам, форум был проведён просто для того, чтобы продемонстрировать какое-то действие, он не привёл ни к каким важным решениям.