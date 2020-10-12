Очевидец раскрыл подробности стрельбы в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/937cc60a-0ca8-11eb-816d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодой человек, убивший людей на остановке в посёлке Большеорловский Нижегородской области, непосредственно в автобус не целился — в транспортное средство попала дробь, когда он стрелял по прохожим. Со слов очевидца, начал стрельбу он ещё в квартире у бабушки, к которой приехал в гости.

Парень приехал к бабушке и начал стрелять, выбежал на улицу, убил троих, ранил бабушку, прохожего и женщину, — рассказал порталу «Нижний Новгород Онлайн» очевидец.

По его словам, всех находящихся неподалёку людей тут же разогнали по домам, остановку оцепили. Полиция объявила план «Перехват», перекрыв все выезды из города. Местным жителям посоветовали не выходить из дома.

Как писал NEWS.ru, 18-летний местный житель Данил Монахов расстрелял людей на автобусной остановке близ города Бор Нижегородской области. По предварительным данным, погибли три человека, ещё несколько получили ранения. ЧП произошло в посёлке Большеорловское, вблизи дома № 7 по улице Микрорайон. По словам местных жителей, преступник открыл огонь из ружья по членам своей семьи, а также по проходившему мимо рейсовому автобусу № 107.