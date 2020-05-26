Немой налётчик с церебральным параличом напал на ювелирный магазин

В Бразилии 19-летний немой молодой человек, больной ДЦП, совершил нападение на ювелирный магазин. Он пытался совершить ограбление при помощи игрушечного пистолета.
Нападение колясочника на магазин произошло на юге Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул.
Налётчик во время нападения держал игрушечный пистолет ногами. Он подъехал на коляске к продавцу и передал тому записку с требованиями отдать все имеющиеся деньги.
В это время один из прохожих увидел, что происходит в магазине, и вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали и задержали злоумышленника. На данный момент юноша находится под надзором своих родителей. Пока неизвестно, будет ли он отвечать за свой поступок перед законом,
Как ранее писал NEWS.ru, в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник ГИБДД в Ростове преследует инвалида-колясочника.
Добавьте наши новости в избранные источники