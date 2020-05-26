Немой налётчик с церебральным параличом напал на ювелирный магазин

https://static.news.ru/photo/0598872c-7246-11ea-8e96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Бразилии 19-летний немой молодой человек, больной ДЦП, совершил нападение на ювелирный магазин. Он пытался совершить ограбление при помощи игрушечного пистолета.

Нападение колясочника на магазин произошло на юге Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул.

Налётчик во время нападения держал игрушечный пистолет ногами. Он подъехал на коляске к продавцу и передал тому записку с требованиями отдать все имеющиеся деньги.

В это время один из прохожих увидел, что происходит в магазине, и вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали и задержали злоумышленника. На данный момент юноша находится под надзором своих родителей. Пока неизвестно, будет ли он отвечать за свой поступок перед законом, сообщает бразильское издание JornalNH.

Как ранее писал NEWS.ru, в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник ГИБДД в Ростове преследует инвалида-колясочника.