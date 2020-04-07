Полиция Ростова оштрафовала колясочника, пытавшегося уйти от погони

https://static.news.ru/photo/5eeae5a2-796e-11ea-9f22-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В соцсетях появилось видео на котором сотрудник ГИБДД в Ростове преследует инвалида-колясочника.

Как сообщает «Ростов главный» на своей странице «ВКонтакте», мужчина просил милостыню на проезжей части проспекта Стачки в то время, когда горел красный сигнал светофора. Тем самым он нарушал ПДД и создавал угрозу своему здоровью.

Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться. Сотрудник ДПС догнал нарушителя. В отношении попрошайки составлен административный протокол и выписан штраф в размере 500 рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что инвалид-колясочник спровоцировал массовую драку в Алуште. Потасовка началась на проезжей части со спора женщины с мужчиной в инвалидной коляске. Та пыталась прогнать инвалида, который подъезжал к автомобилям и просил у водителей милостыню, чем мешал движению. После того как словесные аргументы кончились, блюстительница порядка попыталась перевернуть коляску.