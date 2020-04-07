Полиция Ростова оштрафовала колясочника, пытавшегося уйти от погони

В соцсетях появилось видео на котором сотрудник ГИБДД в Ростове преследует инвалида-колясочника.
Как
Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться. Сотрудник ДПС догнал нарушителя. В отношении попрошайки составлен административный протокол и выписан штраф в размере 500 рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что инвалид-колясочник спровоцировал массовую драку в Алуште. Потасовка началась на проезжей части со спора женщины с мужчиной в инвалидной коляске. Та пыталась прогнать инвалида, который подъезжал к автомобилям и просил у водителей милостыню, чем мешал движению. После того как словесные аргументы кончились, блюстительница порядка попыталась перевернуть коляску.
Добавьте наши новости в избранные источники