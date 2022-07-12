Неизвестный попытался похитить девочку на Сахалине, называя своей дочерью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный чуть не похитил девочку со двора в Южно-Сахалинске, называя её своей дочерью, сообщает «360». Его задержала полиция, которую вызвала соседка. По её словам, мужчина вёл себя неадекватно. После приезда силовиков он попытался сбежать, однако был пойман и скручен.

Соседка, у них многодетная семья, смотрю, она начинает повышать голос. Она спокойная, адекватная, никогда никаких инцидентов с ней не было. И мужчина какой-то сидит на корточках, прогоняет: «Уйди отсюда». Я подошла, спросила, что случилась, она ответила: «Он пытался увести моего ребёнка», — рассказала свидетельница.

Она отметила, что неизвестный называл девочку чужим именем.

10 июля 23-летний Максим Мартынов ворвался в детский лагерь «Волжанка» под Ульяновском, к детям 9–10 лет. В комнате девочек он кричал матом и раскидывал одеяла. Одну из девочек обвиняемый столкнул с кровати, а другую принял за дочь и начал обнимать и целовать. Затем он отправился к мальчикам, построил их по росту и заставил чистить зубы. Во время этого мужчина избил шестерых детей. Сейчас он находится в СИЗО.