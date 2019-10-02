https://static.news.ru/photo/64b453d0-d034-11e9-9dea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Житель Крыма Нариман Мемединов был признан виновным в публичных призывах к терроризму и осуждён на два года и шесть месяцев колонии-поселения с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Как сообщает " Интерфакс ", приговор вынесен Южным окружным военным судом в Ростове-на-Дону. Адвокат Мемединова уже заявил, что осуждённый считает себя невиновным и намерен обжаловать решение инстанции. Юрист допустил, что прокуроры также потребуют пересмотра приговора — гособвинение изначально просило шесть лет лишения свободы.

По версии следствия, Мемединов публиковал в Интернете видеоролики с призывом к террористической деятельности с июня 2013 года по ноябрь 2014 года. Так, в материалах дела есть видео, относящееся к «Хизб-ут-Тахрир», — организации, признанной террористической с 2003 года и запрещённой на территории РФ. На Украине, в состав которой Крым входил до 2014 года, организация не состоит в списке запрещённых.

Мемединова задержали в Крыму весной 2018 года. На тот момент он являлся блогером и медиакоординатором объединяющей юристов и общественников неформальной группы «Крымская солидарность».

Как ранее передавал News.ru, выезд за границу для занятий террористической деятельностью криминализируют в России. Такие поездки правоохранительными органами РФ будут квалифицироваться как покушение на теракт или подготовка к теракту и повлекут за собой уголовную ответственность.