Житель Крыма Нариман Мемединов был признан виновным в публичных призывах к терроризму и осуждён на два года и шесть месяцев колонии-поселения с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
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По версии следствия, Мемединов публиковал в Интернете видеоролики с призывом к террористической деятельности с июня 2013 года по ноябрь 2014 года. Так, в материалах дела есть видео, относящееся к «Хизб-ут-Тахрир», — организации, признанной террористической с 2003 года и запрещённой на территории РФ. На Украине, в состав которой Крым входил до 2014 года, организация не состоит в списке запрещённых.
Мемединова задержали в Крыму весной 2018 года. На тот момент он являлся блогером и медиакоординатором объединяющей юристов и общественников неформальной группы «Крымская солидарность».
Как ранее передавал News.ru, выезд за границу для занятий террористической деятельностью криминализируют в России. Такие поездки правоохранительными органами РФ будут квалифицироваться как покушение на теракт или подготовка к теракту и повлекут за собой уголовную ответственность.
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