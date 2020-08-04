Гражданскую жену погибшего не признали потерпевшей по делу Ефремова

Пресненский суд отказал в удовлетворении ходатайства о признании гражданской жены Сергея Захарова Ирины Стерховой потерпевшей по делу. Об этом просили её представители, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.
Слишком большая потеря, Сергей был мне слишком близок, — сказала Стерхова.
Против высказались адвокаты Михаила Ефремова. По словам адвоката Елизаветы Шаргородской, потерпевшими определены уже четверо членов семьи Захарова, юридически нет оснований для включения в их список Стерховой, так как они не были в официальном браке. Против выступили также прокурор и представители потерпевших.
Представитель Стерховой посредством различных документов попытался подтвердить долгую и крепкую связь между ней и Захаровым. По их утверждению, он уже около 20 лет жил вместе с Ириной в Москве.
Сегодня Пресненский суд начал рассматривать дело актера по существу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен