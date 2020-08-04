Гражданскую жену погибшего не признали потерпевшей по делу Ефремова

https://static.news.ru/photo/d3f44972-d6f4-11ea-b45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд отказал в удовлетворении ходатайства о признании гражданской жены Сергея Захарова Ирины Стерховой потерпевшей по делу. Об этом просили её представители, передаёт корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Слишком большая потеря, Сергей был мне слишком близок, — сказала Стерхова.

Против высказались адвокаты Михаила Ефремова. По словам адвоката Елизаветы Шаргородской, потерпевшими определены уже четверо членов семьи Захарова, юридически нет оснований для включения в их список Стерховой, так как они не были в официальном браке. Против выступили также прокурор и представители потерпевших.

Представитель Стерховой посредством различных документов попытался подтвердить долгую и крепкую связь между ней и Захаровым. По их утверждению, он уже около 20 лет жил вместе с Ириной в Москве.

Сегодня Пресненский суд начал рассматривать дело актера по существу.