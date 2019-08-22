Супруги из Франции могут получить тюремный срок за кражу песка с пляжа итальянского острова Сардиния.
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С 2017 года вывоз песка, ракушек и камней с сардинских пляжей запрещен законом. Нарушителей наказывают штрафом до €3000 или лишением свободы.
Французские туристы признали, что не имели злого умысла и не знали о законе, однако правоохранители указали, что незнание закона не освободит пару от ответственности.
Власти испанской Валенсии ввели запрет на курение на пляжах, как ранее писал News.ru. Мера призвана оградить людей от табачного дыма и улучшить качество песка и воды.