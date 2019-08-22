https://static.news.ru/photo/6c946d2e-c4ea-11e9-b880-fa163e074e61_660.jpg Фото: K. Kreder/Arco Images/Global Look Press

Супруги из Франции могут получить тюремный срок за кражу песка с пляжа итальянского острова Сардиния.

Как сообщает портал «Метеовести» , французских туристов остановили для досмотра на итальянском пропускном пункте, когда они возвращались с отдыха. В багажнике автомобиля семейной пары правоохранители обнаружили пластиковые бутылки и пакеты, в которых было около 40 кг песка с сардинских пляжей. Также у супругов обнаружили «пляжные сувениры» — ракушки, камни и гальку.

С 2017 года вывоз песка, ракушек и камней с сардинских пляжей запрещен законом. Нарушителей наказывают штрафом до €3000 или лишением свободы.

Французские туристы признали, что не имели злого умысла и не знали о законе, однако правоохранители указали, что незнание закона не освободит пару от ответственности.

Власти испанской Валенсии ввели запрет на курение на пляжах, как ранее писал News.ru. Мера призвана оградить людей от табачного дыма и улучшить качество песка и воды.