Четыре человека подрались в очереди петербургского «Бургер Кинга». Дело закончилось стрельбой.
Инцидент произошёл ночью 10 августа возле бургерной на улице Демьяна Бедного в Санкт-Петербурге. Между четырьмя молодыми людьми завязалась драка, и в её разгаре один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил оппоненту в лицо и грудь.
Пока пострадавший дожидался вызванную ему скорую помощь, двое участников драки скрылись. Пострадавший получил лёгкие травмы, так как оружие было травматическим.
Обнаруженному после стрелку и его товарищу вменяют статьи по умышленному причинению лёгкого вреда здоровью и публичному пьянству, сообщает «
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