https://static.news.ru/photo/ed1f110a-bc53-11e9-9e3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Четыре человека подрались в очереди петербургского «Бургер Кинга». Дело закончилось стрельбой.

Инцидент произошёл ночью 10 августа возле бургерной на улице Демьяна Бедного в Санкт-Петербурге. Между четырьмя молодыми людьми завязалась драка, и в её разгаре один из участников конфликта достал пистолет и выстрелил оппоненту в лицо и грудь.

Пока пострадавший дожидался вызванную ему скорую помощь, двое участников драки скрылись. Пострадавший получил лёгкие травмы, так как оружие было травматическим.

Обнаруженному после стрелку и его товарищу вменяют статьи по умышленному причинению лёгкого вреда здоровью и публичному пьянству, сообщает « Фонтанка.ру ».

Как писал ранее News.ru, грозившего устроить стрельбу в Walmart мужчину арестовали во Флориде. Полиция сделала выводы о намерениях 26-летнего Ричарда Клейтона из его постов в Facebook.