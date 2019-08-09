https://static.news.ru/photo/0c52f986-bc4c-11e9-94eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/Global Look Press

Молодой американец, грозивший устроить стрельбу в торговом центре Walmart во Флориде, арестован. Полиция сделала выводы о намерениях 26-летнего Ричарда Клейтона из его постов в Facebook.

Как кажется, Клейтон верил в идеологию превосходства белой расы, и он неоднократно оставлял угрозы в Facebook, используя фейковые аккаунты, — заявили телеканалу ABC в департаменте законодательного надзора штата.

Арест был произведён ещё 9 августа, после того как тремя днями ранее Клейтон похвастался в соцсети о том, что скоро получит назад свою штурмовую винтовку AR-15. В публикации он также посоветовал «не ходить в Walmart на следующей неделе».

ABC отмечает, что этот арест стал частью общенациональной кампании в США по реагированию на угрозы со стороны белых расистов.

Ранее в городе Спрингфилд (штат Миссури) был арестован Дмитрий Андрейченко. Американские полицейские подозревают его в намерении совершить теракт. Молодого человека задержали с огнестрельным оружием в магазине Walmart.

3 августа в супермаркете этой же сети в городе Эль-Пасо житель Техаса открыл стрельбу. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 получили ранения. Среди жертв 21-летнего стрелка есть семь мексиканцев, ещё несколько граждан этой страны получили ранения.

После массового убийства в Эль-Пасо президент США Дональд Трамп поручил Минюсту разработать законопроект, согласно которому в стране будет введена смертная казнь за преступления, основанные на почве нетерпимости, писал News.ru.