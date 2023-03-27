«Жутковатые кадры»: какие тайны раскрыли фото с места гибели Гагарина Ведущий специалист Российского государственного архива научно-технической документации Сергей Шамсутдинов рассказал о впервые опубликованных снимках

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Юрий Гагарин с моделью спортивного самолета

27 марта Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) впервые опубликовал фотографии с места гибели советского космонавта Юрия Гагарина. Документальные кадры появились в Сети в связи с 55-летием со дня смерти первого человека, побывавшего в космосе. Что изображено на этих фото и что удалось узнать исследователям с помощью съемки, узнал NEWS.ru.

Что изображено на фото с места гибели Гагарина

На опубликованных кадрах видны обломки фюзеляжа МиГ-15УТИ, на котором выполняли полет Юрий Гагарин и военный летчик Владимир Серёгин. Фотографии датируются 28 марта 1968 года — следующим днем после авиакатастрофы.

Как погиб Гагарин

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года вместе с коллегой, с которым на самолете МиГ-15 неудачно приземлился на аэродром после выполнения тренировочного полета. Истребитель упал во Владимирской области.

Трагедию расследовала правительственная комиссия. Тогда удалось выяснить, что до самого удара о землю самолет находился в исправном состоянии. Черного ящика, который помог бы установить причины катастрофы, на МиГ-15 не было.

Почему кадры с места гибели Гагарина опубликованы только сейчас

Фотоплёнка, на которой было запечатлено место гибели Юрия Гагарина во Владимирской области сразу после трагедии 27 марта 1968 года, содержала в том числе кадры, которые нельзя было публиковать по этическим причинам. Об этом NEWS.ru сообщил ведущий специалист Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) Сергей Шамсутдинов, отбиравший кадры для публикации.

По его словам, в распоряжении архива есть целая плёнка, опубликованные снимки — лишь ее небольшая часть.

«Мы отобрали не очень драматичные фотографии. Это [неопубликованные кадры] немножко жутковатые кадры, потому что там фрагменты человеческих тел», — пояснил Шамсутдинов.

Он добавил, что еще одной причиной промедления публикации фотографий с места гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина и официального заключения сразу после катастрофы в 1968 году было то, что исследователи пытались установить причины случившегося. Однако это привело к появлению слухов и небылиц «вплоть до того, что НЛО их забрало, ПВО сбила, в психушку упрятали [якобы выжившего Гагарина]».

Фото: Александр Моклецов/РИА Новости Юрий Гагарин готовится к выполнению полетного задания в кабине реактивного истребителя МиГ-21

Кто управлял самолетом, на котором погиб Гагарин?

Шамсутдинов напомнил, что существует версия, согласно которой самолётом управлял лётчик Владимир Серёгин. Однако собеседник NEWS.ru признался, что усомнился в ней после изучения кадров. По его словам, по отснятому материалу «довольно сложно понять, как руки Серёгина находились на ручке управления». Шамсутдинов считает, что «вопросов возникает сейчас [после изучения и публикации снимков] даже больше».

«Ведь, извините за подробность, тел-то не было — и самолёт, и лётчики были разорваны на мельчайшие части, поэтому я бы поставил под сомнение такие утверждения», — добавил сотрудник государственного архива.

Шамсутдинов выразил недоумение в связи с тем, «как что-то можно было установить [об обстоятельствах гибели Гагарина и Серёгина]».

«Отдельные приборы говорят, что в кабине было отрицательное давление. То есть была либо разгерметизация, либо разрушение фонарей от ударов. Либо, как говорят, кран не был закрыт вентиляционный, и когда они поднялись на 4 км, у них стал вытекать воздух», — рассказал Шамсутдинов.

Какие еще материалы о Гагарине рассекречены, что из них удалось узнать

В сентябре 2022 года Роскосмос снял гриф секретности с личного дела Юрия Гагарина. Это решение инициировал Центр подготовки космонавтов.

Таким образом, стали известны даты получения Юрием Гагариным комсомольского и партийного билетов — декабрь 1949 года и июнь 1960 года. Также выяснилось, что он учился сначала в аэроклубе, потом в авиационном училище, а после поступил на службу в истребительную авиацию ВВС Северного флота. После он прошел подготовку в войсковой части № 26266 (Центр подготовки космонавтов).

Юрий Гагарин также имел первую судейскую категорию по баскетболу. Кроме того, будущий космонавт не стал учиться в седьмом классе в родном Гжатске, а поехал поступать в ремесленное училище в Москве из-за того, что у его родителей было «недостаточное материальное состояние».