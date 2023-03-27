«Лётчики были разорваны»: в Госархиве усомнились в версии гибели Гагарина Сотрудник Госархива Шамсутдинов усомнился в официальной версии гибели Гагарина

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Юрий Гагарин

Фотоплёнка, на которой было запечатлено место гибели Юрия Гагарина во Владимирской области сразу после трагедии 27 марта 1968 года, содержала в том числе кадры, которые нельзя было публиковать по этическим причинам. В результате спустя 55 лет после авиакатастрофы были обнародованы только отдельные снимки. Об этом NEWS.ru сообщил ведущий специалист Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) Сергей Шамсутдинов.

РГАНТД впервые опубликовал фотографии с места гибели Гагарина, сделанные 28 марта 1968 года. По словам Сергея Шамсутдинова, в распоряжении архива есть целая плёнка, а некоторые снимки публиковать нельзя по этическим соображениям.

Это немножко жутковатые кадры, потому что там фрагменты человеческих тел. Мы отобрали не очень драматичные фотографии, — пояснил Шамсутдинов.

Он напомнил, что существует версия, согласно которой самолётом управлял лётчик Владимир Серёгин. Но, изучив кары, собеседник NEWS.ru усомнился в ней, предположив, что по отснятому материалу «довольно сложно понять, как руки Серёгина находились на ручке управления». Поэтому, считает Шамсутдинов, «вопросов возникает сейчас [после изучения и публикации снимков] даже больше».

Ведь, извините за подробность, тел-то не было — и самолёт, и лётчики были разорваны на мельчайшие части, поэтому я бы поставил под сомнение такие утверждения, — добавил сотрудник государственного архива.

Также Шамсутдинов заявил, что фотографии с места гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина, а также официальное заключение не публиковали сразу после катастрофы в 1968 году, потому что пытались понять причины случившегося. Это, однако, привело к появлению слухов и небылиц «вплоть до того, что НЛО их забрало, ПВО сбила, в психушку упрятали [якобы выжившего Гагарина]».

27 марта исполняется 55 лет со дня гибели Юрия Гагарина. Он разбился в 1968 году вместе с лётчиком-инструктором Владимиром Серёгиным во Владимирской области, выполняя тренировочный полёт на самолёте МиГ-15УТИ.