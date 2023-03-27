Стало известно, почему кадры с места гибели Гагарина «скрывали» 55 лет В Госархиве раскрыли, почему кадры с места гибели Гагарина опубликовали только сейчас

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Юрий Гагарин

Фотографии с места гибели первого космонавта Юрия Гагарина и лётчика Владимира Серёгина, а также официальное заключение не публиковали сразу после катастрофы в 1968 году, потому что пытались понять, каковы причины случившегося. Об этом NEWS.ru заявил ведущий специалист Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) Сергей Шамсутдинов, который отбирал кадры для публикации.

В 55-летнюю годовщину гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина РГАНТД впервые опубликовал фотографии с места гибели космонавта, сделанные на следующий день после авиакатастрофы 27 марта 1968 года.

Как что-то можно было установить [об обстоятельствах гибели Гагарина и Серёгина] — это вопрос. Отдельные приборы говорят, что в кабине было отрицательное давление. То есть была либо разгерметизация, либо разрушение фонарей от ударов. Либо, как говорят, кран не был закрыт вентиляционный, и когда они поднялись на 4 км, у них стал вытекать воздух, — заявил Шамсутдинов.

Он подчеркнул, что различные версии катастрофы во Владимирской области возникли из-за недостаточности информации. Архивист обратил внимание на то, что «чёрного ящика на борту не было, записи разговора лётчиков — тоже».

Понятно, почему в 1968 году ничего не было опубликовано. Тогда тоже пытались понять, в чём было дело, но достоверной информации было так мало, чтобы конкретно сказать, что же произошло. Поэтому официального заключения опубликовано не было, но после этого пошли слухи и небылицы, вплоть до того, что НЛО их забрало, ПВО сбила, в психушку упрятали [якобы выжившего Гагарина], — добавил Шамсутдинов.

Ранее в связи с 55-летием со дня гибели Гагарина и Серёгина NEWS.ru подробно рассказал о том, помнят ли первого космонавта в ключевых регионах его биографии и что собой представляет гагаринский культ в России.