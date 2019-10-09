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Заведующий лабораторией Института космических исследований РАН Максим Литвак в своей презентации на десятом Симпозиуме по исследованию солнечной системы сообщил, что запуск станции «Луна-25» снова может быть отложен на год.

В выступлении указано, что аппарат будет запущен в 2021–2022 годах, передаёт ТАСС .

Сначала миссию хотели запустить в 2019 году. Однако она была перенесена на 2021 год.

Как писал News.ru, Роскосмос планирует в несколько этапов реализовать программу освоения Луны к 2040 году. Во время первого из них будет проведена обкатка технологий на Международной космической станции. На лунную орбиту выведут базовый модуль новой станции, а на спутник Земли отправят автоматические аппараты «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27». Следующий этап предполагает высадку космонавтов на Луне, а завершающий — строительство на ней посещаемой базы, доставку оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов.