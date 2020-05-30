Запуск Crew Dragon могут снова отложить из-за непогоды

https://static.news.ru/photo/f9c37742-a286-11ea-ba06-fa163e074e61_660.jpg Crew Dragon Фото: NASA/Global Look Press

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что агентство технически готово осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon 30 мая, но его проведению опять может помешать непогода. Изначально пуск корабля должен был состояться 27 мая.

Мы готовимся к проведению сегодняшнего запуска. Но из-за проблем с погодой сохраняется 50-процентный шанс его отмены, — написал Брайденстайн в Twitter.

В районе космодрома на мысе Канаверал во Флориде по-прежнему идут проливные дожди и сохраняется плотная облачность. Компания SpaceX уже запросила возможность проведения резервного запуска Crew Dragon на 2 июня.

We are moving forward with launch today. Weather challenges remain with a 50% chance of cancellation. #LaunchAmerica — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 30, 2020

Как писал NEWS.ru, Crew Dragon компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, не смог отправиться 27 мая к Международной космической станции из-за погодных условий. На борт уже поднялись астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли, но в последний момент специалисты решили не рисковать и отложить запуск. Новый пуск запланировали на 30 мая в 15:22 по местному времени (22:22 мск). Стыковка с Международной космической станцией намечена на 31 мая.

С 2011 года только Россия обеспечивала доставку всех международных экипажей на МКС, так как у NASA завершилась программа использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. Американская компания планировала восстановить полёты к 2017 году, но по некоторым причинам это не удалось осуществить.

Crew Dragon является модификацией грузового корабля Dragon, который доставляет грузы к МКС. 3 марта Crew Dragon уже пристыковывался к станции. Отправка была осуществлена в автоматическом режиме.