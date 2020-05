Запуск Crew Dragon могут снова отложить из-за непогоды

В районе космодрома на мысе Канаверал во Флориде по-прежнему идут проливные дожди и сохраняется плотная облачность. Компания SpaceX уже запросила возможность проведения резервного запуска Crew Dragon на 2 июня.

We are moving forward with launch today. Weather challenges remain with a 50% chance of cancellation. #LaunchAmerica