Запущенный на ракете «Союз» южнокорейский спутник вывели на орбиту

Как писал NEWS.ru, первоначально пуск носителя планировали осуществить 20 марта. В итоге процедуру перенесли на 22 марта. Причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторно проверить системы ракеты. «Союз-2.1а» выведет на орбиту Земли аппараты 18 государств.
Накануне ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink запустили с космодрома во Флориде (Космический центр имени Джона Фицджеральда Кеннеди). Аппараты станут частью глобальной сети, созданной Илоном Маском для обеспечения всей планеты Интернетом.