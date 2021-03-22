Запущенный на ракете «Союз» южнокорейский спутник вывели на орбиту

https://static.news.ru/photo/74196b3a-8aeb-11eb-8a1b-96000091f725_660.jpg Фото: gk_launch/twitter.com

Южнокорейский спутник наблюдения CAS500-1, который был запущен с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а», вышел на орбиту.

После двух включений двигателя разгонного блока «Фрегат» южнокорейский аппарат дистанционного зондирования CAS500-1 штатно отделился на целевой орбите, — сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Старт состоялся в 09:07, ракета вывела разгонный блок «Фрегат» с 38 спутниками 18 государств, в том числе российские, на суборбитальную траекторию.

Как писал NEWS.ru, первоначально пуск носителя планировали осуществить 20 марта. В итоге процедуру перенесли на 22 марта. Причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторно проверить системы ракеты. «Союз-2.1а» выведет на орбиту Земли аппараты 18 государств.

Накануне ракету Falcon 9 с 60 спутниками Starlink запустили с космодрома во Флориде (Космический центр имени Джона Фицджеральда Кеннеди). Аппараты станут частью глобальной сети, созданной Илоном Маском для обеспечения всей планеты Интернетом.