Фото: Roscosmos/Global Look Press

Американская компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, испытает систему экстренной эвакуации экипажа с пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Проверка состоится 18 января. Людей на борту не будет.

Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартует с площадки во Флориде. Через 84 секунды специалисты смоделируют внештатную ситуацию — заглушат все двигатели, передаёт The New York Times. В таком случае...