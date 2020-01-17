Мощность европейского телекоммуникационного модуля Eutelsat 5 West B, доставленного на орбиту Земли российской ракетой «Протон-М», снизилась вдвое.
Причиной неполадки является отказ одной из двух солнечных батарей аппарата. Информацию подтвердил спутниковый оператор Eutelsat,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роскосмос продолжает восстанавливать спутник «Метеор-М», пострадавший в декабре 2019-го от столкновения с микрометеоритом. Об этом рассказал руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
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