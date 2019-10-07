https://static.news.ru/photo/4c6d5ec0-e8f8-11e9-bc6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/Global Look Press

Снимки обратной стороны естественного спутника Земли, сделанные 60 лет назад советской станцией «Луна-3» удивили учёных. Поверхность космического тела оказалась неожиданно «гладкой».

В отличие от видимой стороны Луны, обратная содержит значительно меньше кратеров и «морей», рассказал РИА Новости сотрудник Российского госархива научно-технической документации (РГАНТД).

Архив предоставил агентству один из первых снимков обратной стороны спутника Земли, фото макета самой станции и рисунок, изображающий её расположение относительно Луны при фотографировании скрытой от астроном её части.

Съёмка проводилась с расстояния около 70 тысяч километров от Земли. Всего было сделано 29 фотографий. На их основе в 1960 году был составлен лунный атлас, а затем создан глобус спутника нашей планеты.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос планирует освоить Луну к 2040 году. Программа будет осуществляться в несколько этапов и завершится строительством на спутнике посещаемой базы для добычи полезных ископаемых и обсерватории.