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Роскосмос планирует в несколько этапов реализовать программу освоения Луны к 2040 году.

Во время первого из них будет проведена обкатка технологий на Международной космической станции. На лунную орбиту выведут базовый модуль новой станции, а на спутник Земли отправят автоматические аппараты «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27», передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение госкорпорации.

Следующий этап предполагает высадку космонавтов на Луне, а завершающий — строительство на ней посещаемой базы, доставку оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов, а также астрофизической обсерватории.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос обнародовал рассекреченные документы, которые связаны с началом «лунной гонки» СССР и США. В специальном разделе на сайте госкорпорации желающие могут ознакомиться с докладными записками Минобороны СССР о том, какими должны быть космические аппараты, расчёты возможной траектории полёта к Луне и характеристики ракет.

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