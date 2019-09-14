https://static.news.ru/photo/a1372bde-d70f-11e9-b2f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Роскосмос планирует в несколько этапов реализовать программу освоения Луны к 2040 году.

Во время первого из них будет проведена обкатка технологий на Международной космической станции. На лунную орбиту выведут базовый модуль новой станции, а на спутник Земли отправят автоматические аппараты «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27», передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение госкорпорации.



Следующий этап предполагает высадку космонавтов на Луне, а завершающий — строительство на ней посещаемой базы, доставку оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов, а также астрофизической обсерватории.