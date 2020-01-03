https://static.news.ru/photo/1467a9c8-2fa6-11ea-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Airstream

Для американских астронавтов разработали Astrovan II — автобус, который будет доставлять их на стартовую площадку.

Первый Astrovan был похож на серебряную пулю. После того как США стали пользоваться услугами России по доставке астронавтов в космос, про него забыли, пишет «За рулём».

Новый автобус рассчитан на шестерых человек в скафандрах. Внешне он похож на кемпер, вдоль его салона расположены кресла с розетками и USB-портами.

В будущем автобус будет перевозить астронавтов к стартовой площадке на мысе Канаверал во Флориде, откуда на Boeing CST-100 Starliner они полетят на МКС.

Как писал NEWS.ru, 20 декабря NASA сообщило о проблеме на орбите со Starliner. Во время испытательного полёта капсула Starliner не вышла на заданную орбиту из-за солнечных батарей.