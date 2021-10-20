Учёные решили задачу трёх тел с чёрными дырами

Учёные из Великобритании и Нидерландов смоделировали хаос, создаваемый тремя чёрными дырами, которые вращаются друг вокруг друга. Работа опубликована в журнале Physical Review D. Согласно результатам, лёгкие чёрные дыры склонны к выбрасыванию друг друга в космическое пространство, а тяжёлые — сливанию друг с другом.

Проблема расчёта движения трёх взаимодействующих друг с другом космических тел известна как задача трёх тел. Речь идёт о планетах, звёздах и чёрных дырах. Долгое время задача не имела общего решения.

Однако в ходе нового исследования специалисты смогли разбить задачу на несколько этапов. Сначала компьютер рассчитал, как будут вести себя чёрные дыры в течение короткого промежутка времени. Далее полученный результат использовался для расчёта траектории в следующий промежуток времени. Учёные рассмотрели чёрные дыры, масса которых совпадает с массой Солнца, а затем перешли к анализу более массивных космических тел, чья масса доходит до миллиарда Солнц.

Исследование показало, что более лёгкие чёрные дыры выбрасывают друг друга в окружающее космическое пространство с помощью гравитационной рогатки. Однако более тяжёлые чёрные дыры начинают сливаться друг с другом в связи с потерей кинетической энергии из-за излучения гравитационных волн.

Ранее стало известно, что работающие на комплексе радиотелескопов Very Large Array астрономы получили подтверждение существования нового типа сверхновых, взрывы которых произошли в результате столкновения двух звёзд. Комплекс способен обнаруживать объекты, недоступные для наблюдения с помощью других телескопов. В ходе наблюдения за небом авторы исследования идентифицировали новый тип сверхновых, ранее предсказанный исключительно теоретически.