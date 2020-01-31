https://static.news.ru/photo/9fa5604e-43f0-11ea-8d93-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.rocketlabusa.com

Ракета-носитель сверхлёгкого класса Electron успешно вывела на орбиту спутник NROL-151 Национального управления военно-космической разведки США. Запуск состоялся 31 января в 05:56 мск со стартовой площадки компании Rocket Lab, расположенной на полуострове Махия Северного острова Новой Зеландии.

На орбиту через час после запуска доставлен секретный мини-спутник весом всего около 150 кг, сообщает Rocket Lab. Компания при этом не называет цели, орбиту, размер и прочие характеристики NROL-151. Эксперты предполагают, что запущенный аппарат является экспериментальным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два неактивных американских спутника — научный IRAS и военный GGSE-4 — прошли в опасной близости друг от друга. Спутники пересекли траектории на высоте 900 км над американским городом Питтсбургом. О сближении космических объектов ранее заявила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США, которая занимается обнаружением и отслеживанием всех искусственных объектов на околоземной орбите.