«Союз МС-24» с новым экипажем стартовал с Байконура

Фото: Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» и тремя членами экипажа стартовала с площадки номер 31 («Восток») космодрома Байконур, аппарат доставит членов экипажа на Международную космическую станцию, передает ТАСС. На борту корабля находятся заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина — командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара.

Спустя десять минут после старта корабль будет выведен на орбиту. Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что «Союз МС-24» пристыкуется к модулю «Рассвет» (МИМ-1) российского сегмента станции примерно в 21:57 мск.

О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на «Союзе МС-24», Кононенко и Чуб будут выполнять поставленные задачи до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на «Союзе МС-25». Предполагается, что в рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым землянином, пробывшим в космосе более тысячи суток.

25 августа Корабль «Прогресс МС-24» успешно пристыковался к МКС. Корабль доставил на орбиту около 2,5 тонны различных грузов: продукты, воду, топливо, оборудование.

До этого в Роскосмосе рассказали, что орбита МКС была скорректирована на 500 метров с помощью двигателей модуля «Звезда». Маневр был выполнен в целях предотвращения столкновения станции с космическим мусором. В корпорации отметили, что изменение орбиты МКС не повлияет на ее стыковки с космическими аппаратами.