Двигатели модуля «Звезда» увели МКС от столкновения с космическим мусором

Фото: Roscosmos/via Global Look Press

Международная космическая станция (МКС) избежала столкновения с мусором на орбите благодаря двигателям российского модуля «Звезда», сообщается в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос». В компании отметили, что после маневра высота орбиты МКС уменьшилась на 500 метров.

Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей российского служебного модуля «Звезда» для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором, — говорится в сообщении.

В Роскосмосе пояснили, что двигатели модуля запускались в 18:00 мск и проработали 21,5 секунды. В корпорации добавили, что маневр станции не повлияет на ее стыковку с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-24», которая намечена на 25 августа.

Накануне сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» уже вывела на орбиту грузовой космический корабль «Прогресс МС-24». Это третий запуск космического грузовика с начала текущего года. Корабль доставит на МКС около 2500 кг грузов, включая 500 кг топлива, 420 л питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах и 1535 кг оборудования и материалов. В их число входят укладки для проведения экспериментов, средства медконтроля и санитарно-гигиенического обеспечения, еда и одежда для космонавтов.