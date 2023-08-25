Грузовой корабль «Прогресс МС-24» пристыковался к МКС

Фото: Роскосмос

Корабль «Прогресс МС-24» успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале. Корабль доставил на орбиту около 2,5 тонн различных грузов: продукты, воду, топливо, оборудование.

Сегодня в 06:45:18 мск грузовик в автоматическом режиме пристыковался к служебному модулю «Звезда» российского сегмента, — уведомил Роскосмос.

«Прогресс МС-24» был запущен с космодрома Байконур утром 23 августа. Он стал третьим грузовиком, отправленным на орбиту с начала текущего года. С 1978 года корабли этого семейства стыковались с орбитальными станциями 185 раз.

Помимо различных грузов, «Прогресс МС-24» доставил на МКС фигурку инопланетянина E.T. — персонажа фильма «Инопланетянин» Стивена Спилберга. Об этом просил российский космонавт Сергей Прокопьев.

Накануне в Роскосмосе рассказали, что орбита МКС была скорректирована на 500 метров с помощью двигателей модуля «Звезда». Маневр был выполнен в целях предотвращения столкновения станции с космическим мусором. В корпорации отметили, что изменение орбиты МКС не повлияет на ее стыковку с «Прогрессом».