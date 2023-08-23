Грузовик «Прогресс МС-24» с едой для МКС и пришельцем выведен на орбиту Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовик «Прогресс МС-24», летящий на МКС

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой космический корабль «Прогресс МС-24», сообщает Роскосмос. По предварительным данным, полет до Международной космической станции (MКC) составит около двух суток. Стыковка с модулем «Звезда» намечена на 06:50 мск в пятницу, 25 августа. Всего в космосе кораблю предстоит провести 174 дня.

«Союз-2.1а» стартовал с космодрома Байконур 23 августа в 04:08 мск. Это третий запуск космического грузовика с начала 2023 года. Корабль доставит на МКС около 2500 кг грузов, в том числе 500 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг сжатого азота в баллонах и 1535 кг оборудования и материалов в грузовом отсеке. В последний входят укладки для проведения экспериментов, средства медконтроля и санитарно-гигиенического обеспечения, еда и одежда для космонатов. Также на МКС по просьбе космонавта Сергея Прокопьева доставят фигурку инопланетянина E.T. — персонажа фильма «Инопланетянин» Стивена Спилберга.

Ранее сообщалось, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» совершил маневр, благодаря которому Международная комическая станция ушла от предполагаемого столкновения с космическим мусором. Этого удалось добиться благодаря увеличению орбиты станции на 0,5 километра. В Роскосмосе подчеркнули, что такого рода маневры проводились и прежде.

Кроме того, Герой России, космонавт-исследователь и космонавт-испытатель Сергей Рязанский рассказал, что космонавты употребляют в пищу сублиматы, которые разбавляют водой перед употреблением. Он подчеркнул, что тюбики с едой остались в прошлом.