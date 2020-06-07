СМИ: Россия продолжит создание ракеты «Рокот» без Украины

https://static.news.ru/photo/1bb27b62-a937-11ea-aa85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Центр Хруничева, который входит в Роскосмос, возобновит производство лёгких конверсионных ракет «Рокот». На неё установят российскую систему управления.

До 2014 года аппаратура поставлялась с харьковского предприятия «Хартрон». Новый «Рокот» будет создан на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Собеседник издания подтвердил, что соглашение на возобновление производства ракет с новым названием — «Рокот-М» — подписали Центр Хруничева и Минобороны.

«Рокот» за 35 своих стартов успел запустить на орбиту 75 космических аппаратов различного назначения. Последний раз его использовали в декабре 2019 года для отправки в космос спутников связи «Гонец-М».

Ранее NEWS.ru сообщал, что специальное устройство для очистки орбиты от крупного мусора запатентовал Роскосмос. «Сачок» в состоянии ловить прекратившие существование космические аппараты, разгонные блоки, последние ступени ракет. Устройство представляет собой крупноячеистую сеть в форме конуса, основание которой закреплено рамкой, имеет двигатели для маневрирования, вершина конуса тросом прикреплена к космическому аппарату.