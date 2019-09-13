https://static.news.ru/photo/c9d90efe-d4e9-11e9-a6f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Российские разработчики приступят к сборке нового робота «Теледроид» для работы в открытом космосе в 2020 году. К концу этого года конструкторы закончат разработку документации, только после этого начнётся изготовление первых образцов этих роботов.

Финальный образец «Теледроида» должен быть собран к концу 2022 года. Его предварительный облик уже определён, окончательный появится к декабрю, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова.

В данный момент идёт размещение всех элементов и систем робота. Чтобы «Теледроид» мог выполнить свою миссию, на орбиту надо будет вывести и пристыковать к МКС научно-энергетический и узловой модули. Ещё для «Теледроида» будет нужен европейский манипулятор ERA.

Робота поместят на манипуляторе, с помощью которого его будут перемещать к месту работы. Научно-энергетический модуль отправят на МКС в 2022 году, узловой модуль планировали пристыковать в 2021-м. Манипулятор ERA установят на многофункциональном модуле «Наука», который запустят к МКС в следующем году.

Ранее News.ru сообщал, что первый российский человекоподобный робот отправится на Международную космическую станцию на корабле «Союз». По словам генконструктора пилотируемых комплексов РФ Евгения Микрина, он будет выполнять работу внутри перспективного пилотируемого транспортного корабля, а также — российского сегмента МКС.