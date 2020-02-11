https://static.news.ru/photo/646c80be-4cdf-11ea-9968-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва направит Вашингтону разъяснения в ответ на сообщения властей США о «преследовании» американского разведывательного космического аппарата российскими спутниками. От диалога по этой теме никто уклоняться не намерен, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что Россия получила «соответствующие сигналы» от Соединённых Штатов. Ответ будет дан «после проработки в необходимых для этого форматах».

Тематика космической деятельности, недопустимости появления оружия в космосе и долгосрочной устойчивости космической деятельности, куда входит и известная проблема космического мусора, требует гораздо большего внимания, чем то, насколько она сейчас отрабатывается, — цитирует Рябкова «Интерфакс».

Ранее власти США выразили обеспокоенность по поводу потенциально опасных манёвров спутников России неподалёку от находящегося на орбите американского спутника-разведчика. Как сообщал командующий американскими Космическими силами Джон Рэймонд, в ходе «преследования» расстояние между спутниками двух стран порой сокращается до 160 километров, писал NEWS.ru.