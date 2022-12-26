Роскосмос предложил кабмину продлить эксплуатацию МКС минимум до 2028 года

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Международная космическая станция

Роскосмос направил в правительство документы, необходимые для продолжения работы российского сегмента (РС) Международной космической станции (МКС) по меньшей мере до 2028 года, заявил руководитель госкомпании по пилотируемым программам Сергей Крикалев. В разговоре с «Интерфаксом» он уточнил, что корпорация предложила продлить работу отечественных модулей и оборудования. По словам Крикалева, на текущий момент соглашение продлено до 2024.

Мы пока говорим про 2028 год. Исторически продления шли отрезками по четыре года: у нас было соглашение до 2020 года, сейчас оно до 2024 года. Можно продлить до 2028 года, а дальше смотреть по обстановке и анализу технической и программной целесообразности, — заявил Крикалев.

Ранее стало известно о разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС. Из-за нее пришлось перенести выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация.

В NASA в свою очередь заявили, что обнаруженная разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» ничем не угрожает экипажу Международной космической станции. Впоследствии специалисты Роскосмоса установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22»: уточнялось, что повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Место удалось обнаружить благодаря фото и видео, присланных экипажем МКС.