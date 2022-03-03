Роскосмос пригрозил отменить запуск британских спутников OneWeb

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что госкорпорация готова отменить намеченный на 5 марта запуск спутников британской компании OneWeb с Байконура. В ведомстве пойдут на такой шаг, если Британия не предоставит гарантий того, что спутники не будут использовать в военных целях. Рогозин отметил, что настоящей гарантией будет вывод из состава акционеров компании членов британского правительства.

Если до 21:30 4 марта мы не получим такого рода подтверждение со стороны наших партнёров, ракета будет снята со старта и спутники будут отправлены в монтажно-испытательный корпус, — сказал он.

Рогозин ранее сообщил, что в связи с ведёнными Вашингтоном санкциями, которые затрагивают российскую космическую отрасль, участие США в проекте «Венера-Д» невозможно. РФ реализует его самостоятельно или вместе с Китаем.

Глава Роскосмоса добавил, что распорядился начать диалог с КНР по вопросам согласования и взаимной техподдержки миссий, направленных на исследование дальнего космоса.

Российская программа по изучению Венеры включает в себя отправку к этой планете по меньшей мере трёх космических аппаратов. Первым станет «Венера-Д». Его запуск планируется осуществить в конце 2020-х годов.