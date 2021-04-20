Рогозин опроверг планы по затоплению МКС

https://static.news.ru/photo/aeb4b244-a1d0-11eb-906e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может выйти из проекта Международной космической станции, при этом речи о затоплении МКС в 2025 году не идёт. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Речь идёт о возможности нашего постепенного выхода из этого проекта и создании новой национальной орбитальной служебной станции, — цитирует ТАСС Рогозина.

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже находится в работе. Им станет Научно-энергетический модуль, который ранее предназначался для Международной космической станции (МКС). Он будет готов к запуску в 2025 году.

Как сообщалось, Россия выйдет из проекта МКС через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию. Сейчас российские власти имеют планы по финансированию проекта до 2030 года, стоимость станции может составить порядка $5–6 млрд.

По мнению вице-премьера России Юрия Борисова, состояние конструкций Международной космической станции может привести к катастрофе. В Роскосмосе также подтвердили, что модули МКС уже выработали свой ресурс.

МКС эксплуатируется с конца 1998 года. В 2015 году Роскосмос и NASA договорились о продлении сроков её эксплуатации до 2024 года.