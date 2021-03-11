Батут так себе: Рогозин объяснил покупку американцами места на «Союзе»

https://static.news.ru/photo/fdedbd7a-8253-11eb-8dfb-96000091f725_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Покупка нового места в российском космическом корабле для астронавта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объясняется низкой надёжностью американских пилотируемых кораблей. Такое мнение высказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что полученные от контракта средства будут вложены в новые разработки.

Батут их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС нестабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию — их сегмент — вообще без присмотра, — заявил Рогозин в Facebook.

Он добавил, что российской стороне «приходится с этим считаться, чтобы не получить необратимых проблем на станции в целом».

Ранее Роскосмос сообщил о выводе космонавта Сергея Корсакова из состава основного экипажа корабля «Союз МС-18», его заменит астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена американка Энн Макклейн.

В обмен американская сторона пообещала предоставить место на американском корабле в 2023 году. Однако к договорённости об обмене местами в кораблях «Союз» и CrewDragon США и Россия пока не пришли.

Запуск корабля «Союз МС-18» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур намечен на 9 апреля. В состав основного экипажа помимо Ванде Хая входят россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров.

Сравнение с батутом в качестве ироничной оценки главы Роскосмоса американской программы пилотируемых полётов к Международной космической станции возникает не впервые. В апреле 2014 года Рогозин, занимавший тогда пост замглавы правительства, в ответ на американские санкции против российской ракетно-космической отрасли предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Позже он неоднократно в разных формулировках повторял эту мысль в ходе публичных выступлений.

Шесть лет спустя гендиректор компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции по случаю успешного запуска корабля Crew Dragon с астронавтами на борту заочно ответил Рогозину, что теперь «батут работает». Глава Роскосмоса, в свою очередь, поздравил NASA и SpaceX с этим и отметил, что оценил юмор Маска.

Летом 2020 года ироничная публикация Рогозина про доставку астронавтов США на Международную космическую станцию (МКС) с помощью батута, сделанная шестью годами ранее, исчезла с его бывшей страницы в Twitter. Это произошло после передачи аккаунта Роскосмосу.