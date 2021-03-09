РФ и США не пришли к договорённости о перекрёстных полётах к МКС

https://static.news.ru/photo/77f2472a-816f-11eb-948d-96000091f725_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Россия и США пока не пришли к договорённости об обмене местами в кораблях «Союз» и CrewDragon для полётов к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Договорённости с NASA об обмене креслами в кораблях пока не достигнуты, хотя и обсуждается, — приводит тест сообщения ТАСС.

В организации объяснили, когда такие полёты станут возможным. Уточняется, что это может произойти после того, как американская сторона завершит испытания своих новых кораблей и подтвердит безопасность их эксплуатации.

Ранее Роскосмос сообщал о выводе космонавта Сергея Корсакова из состав основного экипажа корабля «Союз МС-18», его заменит астронавт NASA Марк Ванде Хай. Соответственно, в дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена американка Энн Макклейн.

Как писал NEWS.ru, экипаж Международной космической станции слоем герметика закрыл вторую трещину в российском модуле «Звезда». Пробоина вызвала утечку воздуха, следует из переговоров МКС с Землёй.