Илон Маск ответил на шутку Рогозина шесть лет спустя

https://static.news.ru/photo/f14077ae-a2fa-11ea-9d32-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции по случаю успешного запуска корабля Crew Dragon ответил на шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

«Батут» работает! — процитировали изобретателя на портале «Газета.Ru».

Отмечается, что Илон Маск посмеялся над своим удачным ответом главе Роскосмоса. А директор NASA Джеймс Брайденстайн отметил, что получил официальные поздравления с успешным полётом от Дмитрия Рогозина и Роскосмоса.

В 2014 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на фоне вводимых против России санкций посоветовал США отправлять своих астронавтов с помощью батута.

Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута, — сообщил глава Роскосмоса на своей странице в Twitter.

Как писал NEWS.ru ранее, Илон Маск заявил, что жители Земли могут гордиться новым пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon, на котором американские астронавты отправились к МКС. Изобретатель отметил, что успешный запуск Crew Dragon — это «первый шаг нашей цивилизации на пути к Марсу». Он также ранее сообщил после критики об испытаниях прототипов Starship, что компания учится на каждом тесте и это помогает ей двигаться вперёд.