Космос

Илон Маск ответил на шутку Рогозина шесть лет спустя

08:00, 31 мая 2020 108
Илон Маск Илон Маск Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции по случаю успешного запуска корабля Crew Dragon ответил на шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

«Батут» работает!процитировали изобретателя на портале «Газета.Ru».

Отмечается, что Илон Маск посмеялся над своим удачным ответом главе Роскосмоса. А директор NASA Джеймс Брайденстайн отметил, что получил официальные поздравления с успешным полётом от Дмитрия Рогозина и Роскосмоса.

В 2014 году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на фоне вводимых против России санкций посоветовал США отправлять своих астронавтов с помощью батута.

Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута, — сообщил глава Роскосмоса на своей странице в Twitter.

Как писал NEWS.ru ранее, Илон Маск заявил, что жители Земли могут гордиться новым пилотируемым космическим кораблём Crew Dragon, на котором американские астронавты отправились к МКС. Изобретатель отметил, что успешный запуск Crew Dragon — это «первый шаг нашей цивилизации на пути к Марсу». Он также ранее сообщил после критики об испытаниях прототипов Starship, что компания учится на каждом тесте и это помогает ей двигаться вперёд.

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