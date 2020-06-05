Твит с шуткой про батут для астронавтов пропал из бывшего аккаунта Рогозина

https://static.news.ru/photo/34950efa-a721-11ea-8aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фитнес-Центр

Ироничная публикация Дмитрия Рогозина про доставку астронавтов США на Международную космическую станцию (МКС) с помощью батута, сделанная шесть лет назад, исчезла с его бывшей страницы в Twitter. Это произошло после передачи аккаунта Роскосмосу.

При обращении к заметке про батут, опубликованной 29 апреля 2014 года, появляется уведомление о том, что «твит был удалён», передаёт РИА Новости.

О том, что страница Рогозина в сервисе микроблогов стала официальной страницей госкорпорации, руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил 3 июня. Это объяснили нецелесообразностью вести две параллельные страницы в Twitter.

В апреле 2014 года нынешний гендиректор Роскосмоса, занимавший тогда пост замглавы правительства, в ответ на американские санкции против российской ракетно-космической отрасли предложил США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Позже он неоднократно в разных формулировках повторял эту мысль в ходе публичных выступлений.

Шесть лет спустя гендиректор компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции по случаю успешного запуска корабля Crew Dragon с космонавтами на борту заочно ответил Рогозину, что теперь «батут работает».

Глава Роскосмоса в свою очередь поздравил NASA и SpaceX с успешным запуском и отметил, что оценил юмор Маска.

Запуска корабля Crew Dragon с экипажем на МКС, который был осуществлён в конце мая, стал первым с 2011 года американским пилотируемым космическим полётом.