Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным полетом Crew Dragon

https://static.news.ru/photo/1c9820be-a355-11ea-92ee-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

Российская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космосе, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, после того, как поздравил NASA и SpaceX с успешным полётом Crew Dragon.

Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС, — написал он в своём Тwitter.

Dear @JimBridenstine , it's safe to congratulate you at this point with a successful launch and docking. Bravo! I know how anxious you were for this major event to become a success. I wish @NASA team to successfully finish up reconstructing its national space transportation system — ÐÐ¼Ð¸ÑÑÐ¸Ð¹ Ð Ð¾Ð³Ð¾Ð·Ð¸Ð½ (@Rogozin) May 31, 2020

Он также добавил, что передаёт искренний привет команде SpaceX и Илону Маску, заметив, что ему понравились его шутки.

Ранее на пресс-конференции перед полетом корабля Crew Dragon Илон Маск пошутил, что «батут работает». Таким образом он припомнил твит Рогозина шестилетней давности. Тогда тот, ещё будучи вице-премьером, прокомментировал возможные со стороны США санкции против российской ракетно-космической отрасли, написал «предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Как писал NEWS.ru, высказывание о батуте было не шуткой, а своего рода предупреждением для американской стороны и оно сработало.