Космос

Рогозин поздравил NASA и SpaceX с успешным полетом Crew Dragon

18:27, 31 мая 2020
Дмитрий Рогозин Дмитрий Рогозин Фото: Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

Российская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космосе, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, после того, как поздравил NASA и SpaceX с успешным полётом Crew Dragon.

Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы к МКС, — написал он в своём Тwitter.

Он также добавил, что передаёт искренний привет команде SpaceX и Илону Маску, заметив, что ему понравились его шутки.

Ранее на пресс-конференции перед полетом корабля Crew Dragon Илон Маск пошутил, что «батут работает». Таким образом он припомнил твит Рогозина шестилетней давности. Тогда тот, ещё будучи вице-премьером, прокомментировал возможные со стороны США санкции против российской ракетно-космической отрасли, написал «предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Как писал NEWS.ru, высказывание о батуте было не шуткой, а своего рода предупреждением для американской стороны и оно сработало.

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