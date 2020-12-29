Рогозин объяснил отставание Роскосмоса по количеству запусков

https://static.news.ru/photo/9024d032-49d5-11eb-9db9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскосмос в 2020 году выполнил вдвое меньше ракетных пусков, чем планировалось изначально, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Руководитель ведомства объяснил это трудной ситуацией в экономике страны. Из 33 запланированных стартов удалось осуществить 16.

По его словам, в 2020-м многие государства мира столкнулись с проблемами в финансовом секторе. Скорее всего, он имеет в виду влияние на отрасль пандемии COVID-19.

В минувшем году мы осуществили меньше, чем планировали, пусков ракет космического назначения в интересах государства и наших коммерческих партнёров. Но в известных трудных обстоятельствах корректировать свои планы вынуждены были все экономики мира, — цитирует Рогозина журнал «Сибирский спутник».

В конце декабря 2019 года Роскосмос сообщил, что в 2020 году ожидается около 50 космических пусков с космодромов Восточный, Байконур, Плесецк и Куру. В апреле 2020 года Рогозин говорил уже о 33 пусках, но отмечал, что девять могут быть сорваны из-за пандемии коронавируса и банкротства британской компании OneWeb. К концу года осуществлено 16 пусков российских ракет: по одному с Восточного и Куру и по семь с Плесецка и Байконура.

Банкротство OneWeb стало причиной отмены 9 из 12 запланированных запусков спутников связи на ракетах «Союз», а отправка в космос южнокорейского аппарата для наблюдения Земли CAS550-1 отложена на 2021 год из-за неготовности спутника.

Как передавал NEWS.ru, в начале 2021 года определят судьбу МКС. Рогозин в ноябре заявлял, что международную станцию рано списывать, несмотря на то что срок службы многих модулей уже превышен. МКС и так находится на орбите дольше положенного: её запустили в 1998 году с расчётом на 15 лет эксплуатации.