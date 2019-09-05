Находящийся на Международной космической станции космонавт Александр Скворцов включил робота «Фёдора» перед отправкой последнего на Землю по просьбе Центра управления полётами (ЦУП).
Переговоры Скворцова с ЦУП транслировал официальный сайт
Возвращение робота на Землю запланировано на 7 сентября. Доставивший его на МКС корабль «Союз МС-14» расстыкуется со станцией на день раньше.
«Фёдор» был единственным членом экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-14», запущенного 22 августа на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а». Во время запуска робот передавал в ЦУП телеметрию. В частности, он отрапортовал об отделении ступеней ракеты.
Как ранее передавал News.ru, во время одного из экспериментов на МКС роботу пришлось поработать дрелью.