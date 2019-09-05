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Находящийся на Международной космической станции космонавт Александр Скворцов включил робота «Фёдора» перед отправкой последнего на Землю по просьбе Центра управления полётами (ЦУП).

Переговоры Скворцова с ЦУП транслировал официальный сайт NASA. Специалисты сказали космонавту, что для включения робота нужно нажать круглую серебристую кнопку. «Фёдор» проинформировал об успешном запуске светом зелёных индикаторов.

Возвращение робота на Землю запланировано на 7 сентября. Доставивший его на МКС корабль «Союз МС-14» расстыкуется со станцией на день раньше.

«Фёдор» был единственным членом экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-14», запущенного 22 августа на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а». Во время запуска робот передавал в ЦУП телеметрию. В частности, он отрапортовал об отделении ступеней ракеты.

Как ранее передавал News.ru, во время одного из экспериментов на МКС роботу пришлось поработать дрелью.

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