https://static.news.ru/photo/7471566c-cffb-11e9-aa44-fa163e074e61_660.jpg Фото: FEDOR37516789/twitter.com

Находящийся на Международной космической станции космонавт Александр Скворцов включил робота «Фёдора» перед отправкой последнего на Землю по просьбе Центра управления полётами (ЦУП).

Переговоры Скворцова с ЦУП транслировал официальный сайт NASA . Специалисты сказали космонавту, что для включения робота нужно нажать круглую серебристую кнопку. «Фёдор» проинформировал об успешном запуске светом зелёных индикаторов.

Возвращение робота на Землю запланировано на 7 сентября. Доставивший его на МКС корабль «Союз МС-14» расстыкуется со станцией на день раньше.

«Фёдор» был единственным членом экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-14», запущенного 22 августа на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а». Во время запуска робот передавал в ЦУП телеметрию. В частности, он отрапортовал об отделении ступеней ракеты.

Как ранее передавал News.ru, во время одного из экспериментов на МКС роботу пришлось поработать дрелью.