Разработки Маска сравнили с ракетами Третьего рейха

https://static.news.ru/photo/bb8af906-713d-11eb-9892-96000091f725_660.jpg Фото: SpaceX/via Globallookpress.com

Гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов признался, что не разделяет «бурных восторгов» по поводу основателя SpaceX Илона Маска. Уровень технологий его компании, по мнению Баранова, недалеко ушёл от ракет, которые для Третьего рейха создавал конструктор Вернер фон Браун.

Маск некоторые технологические вещи применил неожиданным образом, но сравнивать его с тем же Королёвым некорректно. Ракета на химическом топливе, ну, садится она у него, и что? Фон Браун ещё в 40-е годы прошлого века делал такую же ракету, но она у него не садилась. Не было задачи, — рассказал «Российской газете» Баранов.

По словам гендиректора, специалисты «Прогресса» сейчас разрабатывают многоразовую метановую ракету среднего класса «Амур-СПГ». Она будет двухступенчатой, а возвращаемую ступень можно будет использовать до десяти раз.

Как писал NEWS.ru, к концу 2021 года американская компания SpaceX может запустить ракету Falcon 9, на борту которой будет находиться экипаж из гражданских лиц. По имеющимся данным, запуск будет произведён в рамках программы Inspiration 4. Это первая полностью коммерческая миссия астронавтов на орбиту. Предполагается, что одним из астронавтов может стать основатель фирмы Shift 4 Payments Джаред Айзекман. Согласно предварительным данным, экипаж пробудет на орбите несколько дней, после чего совершит посадку у побережья Флориды.